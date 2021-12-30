Про це інформує видання The Washington Post з посиланням на власні джерела, що близькі до адміністрації Байдена. У Вашингтоні готові до дипломатичної розмови з Москвою.

Раніше Коли відбудеться розмова Байдена та Путіна: нові деталі

Агресія Росія викличе нові жорсткі санкції

Разом з тим, у США запевнили, що нове вторгнення Росії на українську територію спровокує жорсткі санкції, а також посилення НАТО. Окрім цього, Київ може отримати додаткову допомогу для захисту від Росії.

Від Москви хочуть побачити "прагнення до деескалації". Американці у цей час координують свої зусилля з європейськими партнерами, вони стосуються протидії нарощування російських військ біля кордону України.

Зверніть увагу! Попередньо, Джо Байден зателефонує Володимиру Путіну о 21:30 за київським часом. Ініціатива розмови, за інформацією ЗМІ, належить російському президенту.

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Що відомо про перемовини Путіна та Байдена:

Попередній раз Путін та Байден проводили переговори у відеформаті. Вони відбулись 7 грудня.

Дзвінок 30 грудня, повідомили у Білому домі, відбудеться у закритому для преси режимі.

Ймовірно, що президент США вимагатиме від глави Кремля відвести війська від кордону України.

Про результати попередніх перемовин Путіна та Байдена у WTF: