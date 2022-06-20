Байден вряд ли посетит Украину во время поездки на саммиты G7 и НАТО

США очень мощная поддержка Украины в войне с российскими оккупантами. Впрочем, американский президент не торопится с визитом в нашу столицу.

Многие европейские лидеры уже посетили Украину и выразили свою поддержку украинскому народу и армии, которые героически противостоят российским оккупантам. Британский премьер Борис Джонсон был в Киеве уже дважды.

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Байдена в Киеве пока не будет

Соединенные Штаты Америки оказывают Украине просто невероятную поддержку в борьбе с российскими оккупантами. Их санкции наносят очень тяжелые удары для экономики агрессора, а оружие, которое они передают для ВСУ, помогает сдерживать нашествие российского "пушечного мяса" и обновлять счетчик безумных потерь врага.

Президент США Джо Байден отправляется в Европу на саммиты НАТО и G7. На вопрос, планирует ли он посетить Киев, Байден ответил, что пока такого визита в его планах нет.

Военная помощь для Украины: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Форуме глобальной политики . Он призвал предоставить столь необходимое нам тяжелое оружие, помочь справиться с экономическими проблемами и отстроить разрушенные города, чтобы все планы и надежды врага потерпели фиаско.

Пентагон готов активно работать над усилением огневой мощи ВСУ. В частности, в Минобороны США рассматривают возможность предоставления Украине дополнительных систем залпового огня Himars. Также в Пентагоне отметили, что находятся в постоянном контакте с командованием ВСУ и предоставляют именно то оружие, в котором наибольшая потребность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что ленд-лиз еще не работает , он находится на стадии активной подготовки. Тысячи наших отважных воинов овладевают современным оружием за рубежом, и как только их обучение завершится и вернутся в Украину, США будут предоставлять Украине вооружение, которое позволит идти в контрнаступление и освобождать наши земли от россиян.



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