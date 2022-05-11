Американский президент хочет поговорить с ними и после этого оказать помощь Украине. Об этом 10 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Заметьте Исторический момент: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Байден должен встретиться с делегацией Конгресса, посетившей Украину

Сегодня (говорится о 10 мая – 24 канал) днем, в ближайшие часы, президент примет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других членов делегации Конгресса, недавно приезжавших в Украину,

– рассказала Псаки.

Спикер вспомнила, что Джо Байден ранее общался со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси по телефону о визите в Украину.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Джо Байден:

хочет лично услышать более подробный рассказ об их пребывании в Украине после того, как они вернулись в США;

стремится поговорить с ними как можно скорее;

после этого как можно быстрее предоставить Украине дополнительную необходимую помощь.

Обратите внимание! Джо Байден 9 мая подписал исторический документ – закон о ленд-лизе для Украины. Палата представителей приняла документ еще 28 апреля.



Закон позволит упростить поставки военной помощи в Украину. В частности, президент США призвал Конгресс немедленно одобрить выделение 33 миллиардов долларов Украине. В то же время демократы хотят выделить почти 40 миллиардов для нашей страны.

Основное о визите представителей Конгресса в Украину

Нэнси Пелоси 30 апреля вместе с представителями Конгресса посетила Украину. В частности, спикер Палаты представителей США заявила, что ее визит в Киев предназначен для того, чтобы поблагодарить украинцев – за войну и за свободу.

Пелоси встретилась с Владимиром Зеленским. Президент Украины наградил ее орденом княгини Ольги. Зеленский отметил ее весомый личный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и США, а также поддержку суверенной, независимой и демократической Украины.

Также украинский лидер объяснил, что благодарен за этот сигнал мощной поддержки Украины народом Соединенных Штатов, Конгрессом. Это говорит о том, что США сейчас лидеры мощной поддержки Украины.

После визита 2 мая президент США Джозеф Байден провел разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Байден поговорил с Пелоси после того, как представитель Конгресса побывала в Украине.

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