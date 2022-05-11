Американський президент хоче з ними поговорити й після цього надати допомогу Україні. Про це 10 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

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Байден має зустрітись з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну

Сьогодні (мовиться про 10 травня – 24 канал) вдень, найближчими годинами, президент прийме спікера палати представників США Ненсі Пелосі та інших членів делегації Конгресу, які нещодавно приїжджали в Україну,
– розповіла Псакі.

Речниця пригадала, що Джо Байден раніше спілкувався зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі телефоном про візит в Україну.

Окрім того, речниця Білого дому повідомила, що Джо Байден:

  • хоче особисто почути більш детальну розповідь про їх перебування в Україні після того, як вони повернулися в США;
  • прагне поговорити з ними якомога швидше;
  • після цього якнайшвидше надати Україні додаткову необхідну допомогу.

Основне про візит представників Конгресу в Україну

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