Американський президент хоче з ними поговорити й після цього надати допомогу Україні. Про це 10 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

Зауважте Історична мить: Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Байден має зустрітись з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну

Сьогодні (мовиться про 10 травня – 24 канал) вдень, найближчими годинами, президент прийме спікера палати представників США Ненсі Пелосі та інших членів делегації Конгресу, які нещодавно приїжджали в Україну,

– розповіла Псакі.

Речниця пригадала, що Джо Байден раніше спілкувався зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі телефоном про візит в Україну.

Окрім того, речниця Білого дому повідомила, що Джо Байден:

хоче особисто почути більш детальну розповідь про їх перебування в Україні після того, як вони повернулися в США;

прагне поговорити з ними якомога швидше;

після цього якнайшвидше надати Україні додаткову необхідну допомогу.

Зверніть увагу! Джо Байден 9 травня підписав історичний документ – закон про ленд-ліз для України. Палата представників схвалила документ ще 28 квітня.



Закон дозволить спростити постачання військової допомоги Україні. Зокрема президент США закликав Конгрес негайно схвалити виділення 33 мільярдів доларів Україні. Натомість демократи хочуть виділити майже 40 мільярдів для нашої країни.

Основне про візит представників Конгресу в Україну

Ненсі Пелосі 30 квітня разом з представниками Конгресу відвідала Україну. Зокрема спікерка Палати представників США заявила, що її візит до Києва призначений для того, щоб подякувати українцям – за війну та за свободу.

Пелосі зустрілась з Володимиром Зеленським. Президент України нагородив її орденом княгині Ольги. Зеленський відзначив її вагомий особистий внесок у зміцнення співпраці між Україною та США, а також підтримку суверенної, незалежної та демократичної України.

Також український лідер пояснив, що вдячний за цей сигнал потужної підтримки України народом Сполучених Штатів, Конгресом. Це говорить про те, що США зараз є лідерами потужної підтримки України,

Після візиту 2 травня президент США Джозеф Байден провів розмову зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Байден поговорив з Пелосі після того, як представниця Конгресу побувала в Україні.

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