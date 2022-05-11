Американський президент хоче з ними поговорити й після цього надати допомогу Україні. Про це 10 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.
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Байден має зустрітись з делегацією Конгресу, яка відвідала Україну
Сьогодні (мовиться про 10 травня – 24 канал) вдень, найближчими годинами, президент прийме спікера палати представників США Ненсі Пелосі та інших членів делегації Конгресу, які нещодавно приїжджали в Україну,
– розповіла Псакі.
Речниця пригадала, що Джо Байден раніше спілкувався зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі телефоном про візит в Україну.
Окрім того, речниця Білого дому повідомила, що Джо Байден:
- хоче особисто почути більш детальну розповідь про їх перебування в Україні після того, як вони повернулися в США;
- прагне поговорити з ними якомога швидше;
- після цього якнайшвидше надати Україні додаткову необхідну допомогу.
Основне про візит представників Конгресу в Україну
- Ненсі Пелосі 30 квітня разом з представниками Конгресу відвідала Україну. Зокрема спікерка Палати представників США заявила, що її візит до Києва призначений для того, щоб подякувати українцям – за війну та за свободу.
- Пелосі зустрілась з Володимиром Зеленським. Президент України нагородив її орденом княгині Ольги. Зеленський відзначив її вагомий особистий внесок у зміцнення співпраці між Україною та США, а також підтримку суверенної, незалежної та демократичної України.
- Також український лідер пояснив, що вдячний за цей сигнал потужної підтримки України народом Сполучених Штатів, Конгресом. Це говорить про те, що США зараз є лідерами потужної підтримки України,
- Після візиту 2 травня президент США Джозеф Байден провів розмову зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Байден поговорив з Пелосі після того, як представниця Конгресу побувала в Україні.
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