Так, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко указал, что любой результат выборов в США будет поражением России. Он акцентирует на том, что американцы имеют выбор.

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Россия и выборы в США

Американская система демонстрирует силу, вместо Байдена – Камала Харрис, у Трампа потенциальный вице-президент – молодой политик Вэнс. У россиян – сумасшедший дед Путин, что гонит их на смерть – вообще без альтернатив,

– отмечает Коваленко.

Руководитель ЦПИ привел слова бывшего советника по нацбезу времен Трампа – Болтона, который называл Украину и успех в войне с Россией стратегическими интересами США. Тот отмечал, что от этого зависит безопасность Европы. Коваленко убежден, что хороших вариантов для россиян нет – только плохие.

К слову, сам Байден уже поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в США. Он назвал лучшим в жизни решение назначить ее вице-президентом в 2020 году. В то же время окончательно кандидата от демократов сообщат после съезда партии.