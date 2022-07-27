Байден выздоровел от COVID-19 – результат теста отрицательный

Президент США Джозеф Байден выздоровел от коронавируса. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Теперь президент Штатов может вернуться к полноценной работе. Он поблагодарил своих врачей за эту возможность.

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Байден болел меньше недели

Заметим, что в своем почтенном возрасте Байден переболел довольно быстро и легко перенес инфекцию. Вполне возможно, что болезнь облегчила вакцинация, поскольку президент США иммунизирован и делал бустерную дозу вакцины.

Напомним, 21 июля у Байдена подтвердили COVID-19. Он находился в изоляции в Белом доме и выполнял всю работу в онлайн-режиме. Предыдущий тест Байдена на коронавирус делали 19 июля, он имел отрицательный результат. Выходит, что Байден болел меньше недели.

Помочь ускорить выздоровление могли и лекарства

Известно, что, узнав о диагнозе, президент США начал принимать Paxlovid. Эти таблетки рекомендуют людям с высоким риском госпитализации или смерти. К слову, использование этого противокоронавирусного лекарства одобрено и в Украине. Его использование было разрешено 17 февраля.

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