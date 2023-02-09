Об этом президент США заявил в интервью PBS NewsHour после выступления в Конгрессе со своей речью "О положении дел в государстве". По его словам, у Путина "нет никакого шанса".

Читайте также Байден устроил ловушку для республиканцев, им пришлось менять позицию, – политик из США

"Он уже потерял Украину": Байден объяснил, почему России не удастся воплотить свои планы

Джо Байден считает, что у российского правителя Владимира Путина нет никакого шанса победить. "Он потерял Украину", – заявил американский президент, объясняя, что Россия не сможет захватить украинское государство.

Он (Путин – 24 Канал ) думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Входи!". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать.

– объяснил Байден.

Однако, как видим, ничего из этого не произошло – Украина мужественно выстояла и продолжает освобождать захваченные врагом территории. В то же время НАТО консолидированно помогает победить агрессора.

Байден ответил республиканцам, критикующим помощь Украине

Президент США также в интервью ответил на критику со стороны некоторых республиканцев, считающих, что Штаты слишком много помогают Украине. На это Байден громко рассмеялся и риторически спросил, что они будут делать, когда Россия, если ей удастся захватить Украину, нападет на другие государства.

Американский лидер подчеркнул, что военная помощь и всесторонняя поддержка Украины бессрочна. США будут помогать столько, сколько это потребуется.

Обратите внимание Байден начинает противостоять Трампу: как действующий президент США "сыграл" на поле бывшего

Повлияет ли речь Байдена в Конгрессе на помощь Украине