Про це президент США заявив в інтерв'ю PBS NewsHour після виступу у Конгресі зі своєю промовою "Про стан справ у державі". За його словами, у Путіна "немає жодного шансу".
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"Він вже втратив Україну": Байден пояснив, чому Росії не вдасться втілити свої плани
Джо Байден вважає, що у російського правителя Владіміра Путіна немає жодного шансу для перемогти. "Він втратив Україну", – заявив американський президент, пояснюючи, що Росія не зможе захопити українську державу.
Він (Путін – 24 Канал) думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходь!". По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти,
– пояснив Байден.
Однак, як бачимо, нічого з цього не сталося – Україна мужньо вистояла і продовжує звільняти захоплені ворогом території. Водночас НАТО консолідовано допомагає перемогти агресора.
Байден відповів республіканцям, які критикують допомогу Україні
Президент США також в інтерв'ю відповів на критику зі сторони деяких республіканців, які вважають, що Штати забагато допомагають Україні. На це Байден голосно розсміявся і риторично запитав, що вони робитимуть, коли Росія, якщо їй вдасться захопити Україну, нападе на інші держави.
Американський лідер наголосив, що військова допомога та всестороння підтримка України є безстроковою. США допомагатимуть стільки, скільки це буде потрібно.
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Чи вплине промова Байдена у Конгресі на допомогу Україні
- Президент США Джо Байден виступив 8 лютого у Конгресі з промовою "Про стан держави". У ній він говорив і про Україну.
- Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що реакція присутніх у залі довела – попри внутрішні політичні розбіжності, США продовжить допомагати Україні. Під час виступу члени Конгресу по різному реагували на слова Байдена, однак, коли мовилося про подальшу підтримку України – всі аплодували стоячи.
- Зауважимо, що під час виступу президент США наголосив, що війна Росії проти України стала справжнім "тестом для США" і "випробуванням на віки" для світу. Однак Америка, не дивлячись на перешкоди, й надалі допомагатиме українському народу, поки це буде необхідно.