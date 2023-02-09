Про це президент США заявив в інтерв'ю PBS NewsHour після виступу у Конгресі зі своєю промовою "Про стан справ у державі". За його словами, у Путіна "немає жодного шансу".

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"Він вже втратив Україну": Байден пояснив, чому Росії не вдасться втілити свої плани

Джо Байден вважає, що у російського правителя Владіміра Путіна немає жодного шансу для перемогти. "Він втратив Україну", – заявив американський президент, пояснюючи, що Росія не зможе захопити українську державу.

Він (Путін – 24 Канал) думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходь!". По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони боятимуться діяти,

– пояснив Байден.

Однак, як бачимо, нічого з цього не сталося – Україна мужньо вистояла і продовжує звільняти захоплені ворогом території. Водночас НАТО консолідовано допомагає перемогти агресора.

Байден відповів республіканцям, які критикують допомогу Україні

Президент США також в інтерв'ю відповів на критику зі сторони деяких республіканців, які вважають, що Штати забагато допомагають Україні. На це Байден голосно розсміявся і риторично запитав, що вони робитимуть, коли Росія, якщо їй вдасться захопити Україну, нападе на інші держави.

Американський лідер наголосив, що військова допомога та всестороння підтримка України є безстроковою. США допомагатимуть стільки, скільки це буде потрібно.

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Чи вплине промова Байдена у Конгресі на допомогу Україні