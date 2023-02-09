Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Також Байден згадав у промові Україну та запевнив у підтримці нашої держави.

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Республіканці змушені змінювати політику

Джо Байден заявив у Конгресі, що республіканці виступили проти впровадження у США програми соціальної допомоги, зазначив Рашкін. Натомість республіканці почали заперечувати, тому потрапили у пастку.

"Він (Байден – 24 канал) заманив республіканців у пастку, в яку вони з радістю зайшли. Президент США сказав: замість того, щоб підвищувати податки на мільярдерів, є люди з республіканської партії, які говорять, що потрібно закінчувати з програмою соціальної допомоги. І тут республіканці заволали, що не казали цього", – говорить депутат.

Тоді президент Штатів запропонував республіканцям не обговорювати прийняття програми, а просто встати та поаплодувати за пенсіонерів. Представники республіканської партії погодилися.

У такий спосіб він вивів їх з переговорів соціальних програм. Тепер пенсіонери не стали заручниками політики республіканців, а вони (республіканці – 24 канал) лишилися в стороні,

– зауважив Рашкін.

За словами політичного діяча, республіканці у свої політиці дуже "розвернулися". Юрій Рашкін підкреслив, що це помітно і по їхній позиції щодо України, і по внутрішній політиці.

Він наголосив, що республіканці завжди виступали проти прийняття програми соціальної підтримки пенсіонерів, а зараз вони змушені змінити свою думку.

"Тут сталась серйозна зміна, вони пересіли на інший стільчик. У такий спосіб республіканці самі себе загнали в кут. Тепер вони повинні підтримувати соціальні програми", – додав Рашкін.

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Байден згадав про Україну

Депутат відзначив, що Джо Байден запевнив: Штати будуть підтримувати Україну як до перемоги, так і після.

"У його промові мовиться про те, що США підтримують демократію. Також Байден сказав: "Ми ведемо не прикладом своєї сили, а силою свого прикладу". Тобто вони показують, що потрібно робити, а не тягнуть всіх на поле бою", – сказав він.

Також Юрій Рашкін звернув увагу, що всі присутні у Конгресі встали та аплодували, коли прозвучали слова про Україну.

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