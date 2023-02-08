Про це 24 Каналу повідомив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він переконаний, що промовою президент США підтвердив початок нової "холодної війни" в світі.
Дивіться також Захищатимемо нашу країну, – Байден жорстко звернувся до Китаю через загрозу нападу
У виступі Джозефа Байдена перед Конгресом США була теза про те, якщо Китай загрожуватиме сувернітету Америки, то вона буде протидіяти. Також Байден в контексті Китаю зауважив, що демократії стають все сильнішими на політичному ринзі, натомість автократії слабшають та стають все більш ізольованими.
Це ще одне підтвердження того, що Сполучені Штати Америки, як і Китай, почали мислити і діяти в реаліях нової "холодної війни",
– зауважив Краєв.
"Утвориться два блоки"
Після інциденту з китайською повітряною кулею відомо, що президентська команда спічрайтерів переписувала частину виступу про Китай, намагаючись сформулювати її заново, додав експерт. США вважають, що Китай таким способом намагався залякати їх, і вирішили показати, що цей меседж не спрацював.
За словами Краєва, промова Байдена уже є визнанням того, що утворилося два блоки: блок західної демократії, на чолі із США і блок так званої альтернативної демократії, який представляє Китайська Народна Республіка.
Тепер ми можемо говорити про формування блокового протистояння. Кожній країні потрібно буде чітко визначитися: вона за Америку, чи за Китай. Також знову утвориться рух неприєднання, який буде складатися із нейтральних держав,
– повідомив експерт.
Байден звернувся до Китаю: дивитись відео
Виступ Джо Байдена: детальніше
- Байден наголосив, що Америка не буде просити вибачення, що інвестує в галузі, в яких намагається отримати лідерство Китай.
- Також Байден заявив, що сьогодні США "є найсильнішими за останні десятиліття, щоб конкурувати з Китаєм чи з кимось у світі".
- Президент США у виступі запевнив, що підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно.