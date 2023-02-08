Про це 24 Каналу повідомив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він переконаний, що промовою президент США підтвердив початок нової "холодної війни" в світі.

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У виступі Джозефа Байдена перед Конгресом США була теза про те, якщо Китай загрожуватиме сувернітету Америки, то вона буде протидіяти. Також Байден в контексті Китаю зауважив, що демократії стають все сильнішими на політичному ринзі, натомість автократії слабшають та стають все більш ізольованими.

Це ще одне підтвердження того, що Сполучені Штати Америки, як і Китай, почали мислити і діяти в реаліях нової "холодної війни",

– зауважив Краєв.

"Утвориться два блоки"

Після інциденту з китайською повітряною кулею відомо, що президентська команда спічрайтерів переписувала частину виступу про Китай, намагаючись сформулювати її заново, додав експерт. США вважають, що Китай таким способом намагався залякати їх, і вирішили показати, що цей меседж не спрацював.

За словами Краєва, промова Байдена уже є визнанням того, що утворилося два блоки: блок західної демократії, на чолі із США і блок так званої альтернативної демократії, який представляє Китайська Народна Республіка.

Тепер ми можемо говорити про формування блокового протистояння. Кожній країні потрібно буде чітко визначитися: вона за Америку, чи за Китай. Також знову утвориться рух неприєднання, який буде складатися із нейтральних держав,

– повідомив експерт.

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