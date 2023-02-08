Об этом 24 Каналу сообщил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он убежден, что речью президент США подтвердил начало новой "холодной войны" в мире.

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В выступлении Джозефа Байдена перед Конгрессом США был тезис о том, если Китай будет угрожать суверенитету Америки, то она будет противодействовать. Также Байден в контексте Китая отметил, что демократии становятся все сильнее на политическом ринге, а автократии слабеют и становятся все более изолированными.

Это еще одно подтверждение того, что Соединенные Штаты Америки, как и Китай, начали мыслить и действовать в реалиях новой "холодной войны".

– заметил Краев.

"Образуется два блока"

После инцидента с китайским воздушным шаром известно, что президентская команда спичрайтеров переписывала часть выступления о Китае, пытаясь сформулировать заново, добавил эксперт. США считают, что Китай таким способом пытался запугать их и решили показать, что этот месседж не сработал.

По словам Краева, речь Байдена уже стала признанием того, что образовалось два блока: блок западной демократии, во главе с США и блок так называемой альтернативной демократии, который представляет Китайская Народная Республика.

Теперь мы можем говорить о формировании блочного противостояния. Каждой стране нужно будет четко определиться: она за Америку или Китай. Снова образуется движение неприсоединения, которое будет состоять из нейтральных государств,

– сообщил эксперт.

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