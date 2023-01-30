Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, – СМИ

Президент США Джо Байден говорит, что США не будут поставлять в Украину истребители F-16.

Журналистка "Голоса Америки" спросила президента США, предоставят ли Штаты самолеты F-16 для Украины. Байден лаконично ответил, что нет.

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Украина нуждается в F-16

Украине необходимы самолеты F-16 для успешного наступления. Эксперты утверждают, что минимальное желаемое количество – хотя бы 2 авиабригады. Дело в том, что авиапарк Украины состоит из советских самолетов, не позволяющих выполнять определенные задачи на фронте.

Украинские власти, в частности, и президент Владимир Зеленский регулярно обращаются к партнерам с просьбой предоставить эти истребители.

Напомним, что танки и системы ПВО партнеры тоже соглашались поставлять не сразу. Поэтому после положительного решения по Leopard и Patriot у Киева появился оптимизм и по F-16.

Какова была позиция США раньше

Истребитель F-16 – это самолет четвертого поколения, стоящий на вооружении многих стран. Он был разработан в 1970-х годах, но его планер и двигатель – это оптимальное сочетание легкого истребителя.

В преддверии издания Politico писало , что в Министерстве обороны США обсуждают вопросы отправки в Украину истребителей F-16. Однако окончательное решение еще не принято.

Один из чиновников Пентагона замечал, что США могут быть не против. Впрочем, среди союзников идут серьезные дискуссии.