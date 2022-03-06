США усиливает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине: результаты разговора

Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. По его результатам в Белом доме заявили о гуманитарной и экономической помощи Украине.

Также в США пообещали усилить безопасность для Украины. Соответствующую информацию на сайте Белого дома обнародовали 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Зеленский обсудил с Байденом ужесточение санкций против России

В Белом доме рассказали о переговорах с Зеленским

Президент Байден отметил текущие действия, которые осуществляют США, их союзники и партнеры, а также частная промышленность, чтобы повысить потери России из-за ее агрессии против Украины,

– говорится в сообщении.

Более того, президент США заявил, что приветствует решение Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России. Кроме того, в Белом доме заявили, что:

администрация Байдена усиливает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине;

также тесно сотрудничает с Конгрессом США для обеспечения дополнительного финансирования.

"Джо Байден снова выразил обеспокоенность недавней атакой России на Запорожскую атомную электростанцию ​​и высоко оценил мастерство и храбрость украинских операторов, которые поддерживают реакторы в безопасном состоянии", – заверил Байден.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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