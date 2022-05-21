Посольство США потролило Байдена
После подписания документа о выделении дополнительной поддержки Украине Посольство США решило несколько потролить американского президента. Ведомство "посадило" Байдена за стол пишущих письмо запорожских казаков. Однообразная иллюстрация была обнародована в твиттере Посольства США.
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Художественная визуализация @POTUS (Джо Байден), подписывающая двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины,
– говорится в подписи к фото.
Байден и запорожцы пишут письмо: забавная визуализация
США выделит 40 миллиардов долларов Украине
В субботу, 21 мая, президент США Джо Байден подписал закон , предусматривающий 40 миллиардов долларов помощи Украине. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.
Сенат Конгресса США одобрил законопроект о 40 миллиардах долларов для Украины 19 мая, в то время как Байден отправился в турне по странам Азии. Впрочем, откладывать предоставление военной помощи Украине нет возможности. Поэтому было принято важное решение: не ждать возвращения Байдена в Вашингтон и подписать документ еще в ходе визита в Южную Корею. Так и поступили!
Заметим, после одобрения закона Сенатом, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.
В США приняли пакет помощи для Украины: смотрите видео