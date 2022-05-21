Посольство США потролило Байдена

После подписания документа о выделении дополнительной поддержки Украине Посольство США решило несколько потролить американского президента. Ведомство "посадило" Байдена за стол пишущих письмо запорожских казаков. Однообразная иллюстрация была обнародована в твиттере Посольства США.

Главное Ракетный удар по Ровенщине и 28 850 уничтоженных кафиров: основное за 87 день войны

Справка: "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" – известная картина художника Ильи Репина, которую он создал в четырех экземплярах. Сюжетом работы является известное Письмо запорожцев турецкому султану, написанное в 1676 году как ответ запорожских казаков по требованию османского султана Мехмеда IV.

Художественная визуализация @POTUS (Джо Байден), подписывающая двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины,

– говорится в подписи к фото.

Байден и запорожцы пишут письмо: забавная визуализация

США выделит 40 миллиардов долларов Украине

В субботу, 21 мая, президент США Джо Байден подписал закон , предусматривающий 40 миллиардов долларов помощи Украине. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку Украины.

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о 40 миллиардах долларов для Украины 19 мая, в то время как Байден отправился в турне по странам Азии. Впрочем, откладывать предоставление военной помощи Украине нет возможности. Поэтому было принято важное решение: не ждать возвращения Байдена в Вашингтон и подписать документ еще в ходе визита в Южную Корею. Так и поступили!

Заметим, после одобрения закона Сенатом, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

Напомним , президент США 9 мая подписал закон о ленд-лизе. Благодаря этому США смогут поставлять в нашу страну вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре.

В США приняли пакет помощи для Украины: смотрите видео