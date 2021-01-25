Джо Байден продолжает бороться с пандемией коронавируса в США. В частности, политик планирует возобновить запрет на въезд для иностранцев, посетивших Бразилию и большинство стран Евросоюза.

Кроме того, с понедельника, 25 января, Байден планирует закрыть границы для людей из Южной Африки. Об этом сообщает CNN. Актуально Аллергия на COVID-вакцину от Moderna: сколько тяжелых случаев было в США Что было раньше Еще в 2020 году из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в США закрыли границы для путешественников из ЕС, Великобритании, Бразилии, Китая и Ирана.

19 января Дональд Трамп отменил эти ограничения. Они остались действующими только для Ирана и Китая.

Свое решение политик аргументировал тем, "характер угрозы от COVID-19 меняется с течением времени".

В то же время в администрации Байдена сразу заявили, что после инаугурации возобновят ограничения, ведь путешествия – не ко времени.

Одним из первых шагов после вступления Байдена в должность было утверждение новых правил въезда в США. Обратите внимание! С начала пандемии коронавирус в США подхватили более 25 миллионов человек. Умерли более 419 тысяч инфицированных.