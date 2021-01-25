Байден запретит въезд в США из ЕС и Бразилии, – СМИ
Джо Байден продолжает бороться с пандемией коронавируса в США. В частности, политик планирует возобновить запрет на въезд для иностранцев, посетивших Бразилию и большинство стран Евросоюза.
Кроме того, с понедельника, 25 января, Байден планирует закрыть границы для людей из Южной Африки. Об этом сообщает CNN.
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Что было раньше
- Еще в 2020 году из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса в США закрыли границы для путешественников из ЕС, Великобритании, Бразилии, Китая и Ирана.
- 19 января Дональд Трамп отменил эти ограничения. Они остались действующими только для Ирана и Китая.
- Свое решение политик аргументировал тем, "характер угрозы от COVID-19 меняется с течением времени".
- В то же время в администрации Байдена сразу заявили, что после инаугурации возобновят ограничения, ведь путешествия – не ко времени.
- Одним из первых шагов после вступления Байдена в должность было утверждение новых правил въезда в США.
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