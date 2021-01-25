Джо Байден продовжує боротися з пандемією коронавірусу у США. Зокрема, політик планує поновити заборону на в'їзд для іноземців, які відвідали Бразилію та більшість країн Євросоюзу.

Окрім того, з понеділка, 25 січня, Байден планує закрити кордони для людей з Південної Африки. Про це повідомляє CNN. Актуально Алергія на COVID-вакцину від Moderna: скільки важких випадків було у США Що було раніше Ще у 2020 році через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у США закрили кордони для мандрівників з ЄС, Великої Британії, Бразилії, Китаю та Ірану. 19 січня Дональд Трамп скасував ці обмеження. Вони залишилися чинними лише для Ірану та Китаю. Своє рішення політик аргументував тим, "характер загрози від COVID-19 змінюється з плином часу". Водночас в адмінстрації Байдена відразу заявили, що після інавгурації поновлять обмеження, адже подорожі – не на часі. Одним з перших кроків після вступу Байдена на посаду було затвердження нових правил в'їзду до США. Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірус у США підхопили понад 25 мільйонів людей. Померли понад 419 тисяч інфікованих.