Байден заверил, что 70% подорожаний в марте по вине Путина, но США противодействуют этому

Война, которую Россия начала против Украины, ощущается по всему миру. Ведь это привело к значительному удорожанию некоторых товаров, которым ежедневно пользуются миллионы людей.

Президент США Джо Байден назвал "подорожанием Путина" резкий скачок цен на некоторые товары. Среди таких – бензин, а за ним и продукты питания.

По его словам, 70% роста цен в марте пришлось на "подорожание Путина".

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Чтобы снизить цены на бензин, Байден разрешил производить один миллион баррелей нефти в день в течение следующих шести месяцев из стратегического нефтяного резерва США. Такое же решение поддержали еще 30 стран, которые будут выпускать 60 миллионов баррелей.

"Это помогло остановить рост цен на нефть и начало снижать эти цены в результате совместного действия стран", – заверил Джо Байден.

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