Байден и Зеленский 2 января проведут новый телефонный разговор

Президент Украины 2 января будет иметь телефонный разговор со своим американским коллегой. Владимир Зеленский и Джо Байден должны рассмотреть подготовку к предстоящим дипломатическим встречам.

Эти встречи будут направлены на деэскалацию напряженности из-за наращивания российских сил вблизи Украины.

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О проведении переговоров сообщил сам Зеленский еще в конце 2021 года. Правда, время разговора пока остается тайной.

Цель разговора Зеленского и Байдена

Ранее журналистка Associated Press Дарлен Сюпервиль написала в твитере, что представитель Белого дома сказал:

Джо Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины;

обсудит с Зеленским войска России на границе страны;

подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию.

Телефонный разговор между двумя лидерами станет вторым за 3 недели. Это является подтверждением того, что Белый дом пытается противодействовать военной угрозе со стороны Москвы.

Отметим, что телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 9 декабря. Тогда лидеры стран общались через 2 дня после видеоконференции главы Штатов с президентом России Владимиром Путиным. По словам Андрея Ермака, Джо Байден подтвердил оказание необходимой помощи от США для Украины для усиления обороноспособности.

Разговор состоялся на фоне обострения ситуации Россией. Речь идет о скоплении войск России вокруг территории Украины. В частности речь идет о более 100 тысячах российских военных.

Напряжение у границы Украины: главное

Первыми о стягивании российских войск к границе Украины сообщили американские СМИ. Произошло это осенью 2021 года.

Впоследствии информацию подтвердили в ГУР Минобороны. По их данным нападение России может состояться в январе – феврале 2022 года.

Именно возможная эскалация была одной из тем переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

Международное сообщество пригрозило России жесткими санкциями в случае атаки на Украину, среди них – возможное отключение от SWIFT.

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