Байден и Зеленский будут говорить о последствиях "Северного потока-2"
Источник:Белый дом
Джо Байден и Владимир Зеленский 1 сентября обсудят энергетические вопросы. Например, устранение последствий российского газопровода "Северный поток-2"
У Байдена анонсировали, что политики обсудят новые инициативы для преодоления климатического кризиса, а также для укрепления энергетической безопасности.
Важно: Зеленский и Байден проведут встречу: что известно о ее темах и формате
Какую инициативу обсудят
Речь идет о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который будет возглавлять Минэнергетики. В Белом доме подчеркнули, что целью диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность. Это будет происходить благодаря реформам и сокращению выбросов парниковых газов.
Кроме того, рассмотрят другие инициативы по изменению климата и последующее устранение последствий "Северного потока-2".Обратите внимание! Зеленский в США встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Украинский президент назвал российский газ "самым грязным в мире".
Что известно о встрече Зеленского и Байдена
- Президенты встретятся в формате с глазу на глаз 1 сентября в 14:00 по Вашингтону. Встреча продлится 2 – 2,5 часа.
- Будут говорить о российской агрессии, энергетической безопасности и программе реформ.
- Заметим, что встречу 2 раза переносили. Сначала на 31 августа, а затем – на 1 сентября.
- Зеленский прибыл в США 31 августа. Он уже успел посетить NASA, Министерство энергетики и Всемирный банк.