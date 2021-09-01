Байден и Зеленский будут говорить о последствиях "Северного потока-2"

Джо Байден и Владимир Зеленский 1 сентября обсудят энергетические вопросы. Например, устранение последствий российского газопровода "Северный поток-2"

У Байдена анонсировали, что политики обсудят новые инициативы для преодоления климатического кризиса, а также для укрепления энергетической безопасности.

Важно: Зеленский и Байден проведут встречу: что известно о ее темах и формате

Какую инициативу обсудят

Речь идет о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который будет возглавлять Минэнергетики. В Белом доме подчеркнули, что целью диалога является привлечение инвестиций в энергетическую безопасность. Это будет происходить благодаря реформам и сокращению выбросов парниковых газов.

Кроме того, рассмотрят другие инициативы по изменению климата и последующее устранение последствий "Северного потока-2".

Что известно о встрече Зеленского и Байдена

Президенты встретятся в формате с глазу на глаз 1 сентября в 14:00 по Вашингтону. Встреча продлится 2 – 2,5 часа.

Будут говорить о российской агрессии, энергетической безопасности и программе реформ.

Заметим, что встречу 2 раза переносили. Сначала на 31 августа, а затем – на 1 сентября.

Зеленский прибыл в США 31 августа. Он уже успел посетить NASA, Министерство энергетики и Всемирный банк.