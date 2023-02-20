Верховный Главнокомандующий отметил, что визит Джозефа Байдена – чрезвычайно важный сигнал поддержки для Украины и украинцев.

Обратите внимание Байден в Киеве: все, что известно о визите президента США в Украину

Детали разговора Зеленского и Байдена

"Большое спасибо вам, господин Президент. Это значимый момент поддержки для Украины", – отметил Зеленский. Глава нашего государства подчеркнул, что лично Джозеф Байден и все американское общество с самого начала развязанной Россией полномасштабной войны были вместе с Украиной. Ведь даже первый телефонный звонок с поддержкой был именно из Белого дома.

Владимир Зеленский рассказал, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также украинском народе, переживающем сегодня чрезвычайно тяжелые времена.

Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы иметь успех в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году,

– подчеркнул глава Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Мариинском дворце: смотрите видео

La poignée de main historique entre Biden et Zelensky à Kiev, un an après le début de la guerre en Ukraine pic.twitter.com/UDeOYnhR6u — BFMTV (@BFMTV) February 20, 2023

Между тем, Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которая демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии,

– отметил лидер Соединенных Штатов.

Также американский лидер рассказал о намерении обсудить, как именно США и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена: смотрите видео

US President Joe Biden has made an unexpected visit to Ukraine to meet Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy



Biden has a said a new multi-million dollar military support package for Ukraine will be announced tomorrowhttps://t.co/PAiZ4D1jU3



Sky 501, Virgin 602, YouTube pic.twitter.com/Pj2CgtnttT — Sky News (@SkyNews) February 20, 2023

Кратко о визите Байдена в Украину