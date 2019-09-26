Байден прокомментировал скандальный разговор Зеленского и Трампа
Белый Дом обнародовал стенограмму скандального разговора между президентами Украины и США. Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что лидер Америки поставил свои интересы выше государственных.
Байден в твиттер написал, что Дональд Трамп "поставил личную политику выше своей священной клятвы".
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Конкурент Трампа считает, что Белый Дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью.
Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше,
– добавил Байден.
Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии, среди них – бывший вице-президент Джо Байден.
По данным социологов, сейчас Байден имеет более высокий рейтинг (49%), чем действующий американский президент Дональд Трамп (39%).
Зеленский в США встретился с Трампом: главные темы разговора – здесь.
Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом?
В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.
Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст на русском языке – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.