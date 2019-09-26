Байден прокоментував скандальну розмову Зеленського і Трампа

Білий Дім оприлюднив стенограму скандальної розмови між президентами України та США. Конкурент Дональда Трампа на виборах президента США у 2020 році Джо Байден заявив, що лідер Америки поставив свої інтереси вище за державні.

Байден у твіттер написав, що Дональд Трамп "поставив особисту політику вище своєї священної клятви".

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Конкурент Трампа вважає, що Білий Дім повинен виконати свою роботу і залучити Дональда Трампа до відповідальності за зловживання владою.

Я постараюся зробити все можливе, щоб висунути свою кандидатуру на пост президента, що буде означати реальну допомогу для тих, хто в нашій країні потребує її найбільше,

– додав Байден.

Чергові вибори президента США заплановано на 3 листопада 2020 року. У кампанію вже включилися понад 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них – колишній віце-президент Джо Байден.



За даними соціологів, наразі Байден має вищий рейтинг (49%), аніж чинний американський президент Дональд Трамп (39%).

Зеленський у США зустрівся з Трампом: головні теми розмови – тут.

Що відомо про скандальну розмову Зеленського з Трампом?У липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена, Гантер Байден. Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони.



Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.



25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського і українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.