Будут "тяжелые дни": у Байдена обсудили с Германией Украину и Россию

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хеккером внешнюю политику. Не обошли вниманием Украину и Россию.
Кроме того, политики обсудили предстоящую встречу лидеров G7 и саммит НАТО. Также обратили внимание на усилия по распространению вакцин против коронавируса и координацию в области кибербезопасности.
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С Россией будут "тяжелые дни"
Салливан отметил, что "с Россией ждут тяжелые дни", поскольку есть вопросы, по которым у стран – глубокие разногласия. Также, по словам американского советника, есть действия, на которые нужно давать решительный ответ.
Они говорили о приоритетах внешней политики, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы,
– говорится в сообщении Белого дома.
Кроме этого, советники обсудили "Северный поток-2". В частности, обеспокоенность США из-за рисков, которые газопровод несет для Украины и европейской энергетической безопасности.
Что этому предшествовало
- Перед тем президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин договорились встретиться. Так, еще в апреле 2021 года Байден предложил коллеге встретиться на нейтральной территории.
- Эта встреча состоится в Женеве 16 июня. В США заверили, что прежде всего во время разговора обсудят нарушения прав человека в России.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что президенты обсудят Украину.