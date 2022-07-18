Рейтинг Байдена упал, – Дубовик оценил возможность импичмента президента США
В Newsweek сообщили, если американские демократы проиграют на выборах, то главе страны Джо Байдену может грозить импичмент.
Однако вряд ли такая участь постигнет американского главу в ближайшее время. Об этом 24 каналу рассказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.
К слову Байден видит, что Франция и Германия не справляются, – Давидюк об энергетическом шантаже россии
По его словам, импичмент – это серьезное дело. Какие именно могут быть основания тоже непонятно.
Думаю, Байдену до этого далеко,
– считает Дубовик.
И добавил, что рост цен – это не повод объявлять импичмент, поскольку инфляция происходит по всему миру.
"Все разговоры о том, что он не способен управлять страной – физически или психологически – это полный бред. Он абсолютно в нормальном состоянии. Поэтому это вбросы радикальной позиции и на них не нужно обращать внимания", – добавил специалист.
Рейтинг Байдена упал
Другое дело, как подчеркнул эксперт, это низкий рейтинг американского главы. Однако такая ситуация вполне нормальна для демократической страны. И это не тоже означает, что основания для импичмента есть.
Рейтинг Байдена опустился до исторического минимума: смотрите видео
Угроза импичмента Байдена: что известно
- Как отмечают в издании, если Байден проигрывает выборы, ему может грозить импичмент, поскольку ведущие республиканцы уже сообщали, что намерены его инициировать.
- Так, в январе сенатор-республиканец Тед Круз сказал, что для импичмента Байдена будет "множество оснований".
- Позже, в апреле, представитель Круза Кен Бак говорил о том, что судебный комитет Палаты представителей "проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент".
- В мае стало известно о результатах опроса Массачусетского университета, согласно которым 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент Байдена.