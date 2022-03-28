На байку о четырех уничтоженных танках без единого выстрела нарисовали мультик

Легенды о героизме украинцев и том, как они сопротивляются оккупанту есть немало историй. Об одной из них нарисовали мультик.

Мультфильм рассказывает об истории, которая произошла в Сумской области. Российские военные не узнали свою технику и оставили ее, а все потому, что изобретательные украинцы "обозначили" ее украинскими флагами.

Внимание У россиян так много техники, что в некоторых городах возникают танковые пробки, – Зеленский

В Сумской области в село заехали 4 российских танка. Местные, сидя по домам, наблюдали за орками. Когда танки остановились, экипаж из двух танков слил топливо у оставшихся двух и уехали. А два пустых танка оставили посреди деревни. Местные выбежали, воткнули в танки флаги Украины и шмыгнули по домам – сидят, ждут,

– повествует автор.

Когда же оккупанты вернулись, не узнали свою технику, испугались, что украинские военные расстреляли свои же танки.

Те два танка, которые остались на ходу, поехали деревню объезжать (потому что потерялись). Заехали на мост, который предназначен для легковых автомобилей, мост, конечно же, обвалился в реку вместе с танком и всем экипажем.

Один танк, который остался, ездил-ездил, нашел овраг и перевернулся там. Экипаж вылез и начал толкать его, но у них ничего не получилось, технику пришлось оставить и идти пешком.

Вот так, село в Сумской области, без единого выстрела с двумя флагами Украины победило 4 танка российских оккупантов!