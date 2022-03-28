Мультфільм розповідає про історію, яка трапилась на Сумщині. Російські військові не впізнали свою техніку та полишили її, а все тому, що винахідливі українці "позначили" її українськими прапорами.

Увага У росіян настільки багато техніки, що в деяких містах виникають танкові затори, – Зеленський

На Сумщині в село заїхали 4 російські танки. Місцеві, сидячи по хатах, спостерігали за орками. Коли танки зупинились, екіпаж з двох танків злив паливо в решти двох і поїхали. А два порожні танки залишили посеред села. Місцеві. вибігли, встромили в танки прапори України і шмигнули по будинках – сидять, чекають,

– оповідає автор.

Коли ж окупанти повернулись, не впізнали свою техніку, перелякались, що то українські військові, розстріляли свої ж танки.

Ті два танки, що залишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (бо загубилися). Заїхали на міст, який призначений для легкових автомобілів, міст, звичайно ж, обвалився в річку разом з танком і всім екіпажем.

Один танк, який залишився, їздив-їздив, знайшов яр і перекинувся там. Екіпаж виліз і почав штовхав його, але в них нічого не вийшло, техніку довелося залишити та йти пішки.

Ось так, село на Сумщині, без єдиного пострілу з двома прапорами України перемогло 4 танки російських окупантів!