Об этом на встрече с Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал. Некоторые люди распространяют ложную информацию, якобы Россия уничтожила все "Байрактары" или ВСУ просто их не используют, ведь оккупанты поняли, как против них бороться.

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По словам Арестовича, это неправда. "Байрактары" активно работают на фронте. Просто эти видео теперь не публикуют в сети.

Почему исчезли видео из "Байрактаров"

"Байрактары" до сих пор работают на фронте и активно уничтожают российских оккупантов и их технику. Однако в медийное пространство сейчас не вбрасывают эту тему.

Все хорошо с "Байрактарами". Не зря Андрей Ермак ездил на завод в Турцию около месяца назад. Все хорошо. Просто мы не педалируем эту тему,

– объяснил Арестович.

"Байрактары" перестали появляться в условно каждом втором сообщении. В этом заинтересована как Турция, так и Украина. Не следует забывать, что они помогают организовывать обмены пленными. Поэтому не нужно лишний раз рассказывать, что беспилотник турецкого производства успешно уничтожает российских захватчиков.

Учитывая, что Турция в этом заинтересована, это разумный ход. Также Турция является посредником при обмене пленных, – отметил Арестович.

Арестович объяснил, куда исчезли видео из "Байрактаров": смотрите видео

Оккупанты хотели устроить провокацию против Халюка Байрактара

Украинские разведчики сорвали провокацию российских пранкеров против генерального директора компании Baykar Defence Халюка Байрактара. Оккупанты хотели позвонить ему по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с помощью технологии deepfake. Так они хотели дискредитировать сотрудничество между Украиной и Турцией.

Представители Главного управления разведки Минобороны Украины раскусили планы пранкеров. Там обнародовали видео, как они "обыграли" российских оккупантов.