Про це на стрімі з Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, передає 24 канал. Деякі люди поширюють хибну інформацію нібито Росія знищила всі "Байрактари" або ж ЗСУ просто їх не використовують, адже окупанти зрозуміли, як проти них боротися.

Важливо Ворог з ночі атакував Україну 36 ракетами, більшість з них – збили, – Зеленський про терор

За словами Арестовича, це неправда. "Байрактари" активно працюють на фронті. Просто ці відео тепер не оприлюднюють в мережу.

Чому зникли відео з "Байрактарів"

"Байрактари" досі працюють на фронті і активно знищують російських окупантів та їхню техніку. Однак в медійний простір зараз не вкидають цю тему.

Все добре з "Байрактарами". Не дарма Андрій Єрмак їздив на завод в Туреччину десь місяць назад. Все добре. Просто ми не педалюємо цю тему,

– пояснив Арестович.

"Байрактари" перестали з'являтися в умовно кожному другому повідомленні. В цьому зацікавлена як Туреччина, так і Україна. Не варто забувати, що вони допомагають організовувати обміни полоненими. Тому не потрібно зайвий раз розповідати, що безпілотник турецького виробництва успішно нищить російських загарбників.

Враховуючи, що Туреччина в цьому зацікавлена, це розумний хід. Так само Туреччина є посередником при обміні полонених, – зазначив Арестович.

Арестович пояснив, куди зникли відео з "Байрактарів": дивіться відео

Окупанти хотіли влаштувати провокацію проти Халюка Байрактара

Українські розвідники зірвали провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара. Окупанти хотіли зателефонувати йому по відеозв'язку від імені прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля за допомогою технології deepfake. Так вони хотіли дискредитувати співробітництво між Україною та Туреччиною.

Представники Головного управління розвідки Міноборони України розкусили плани пранкерів. Там оприлюднили відео, як вони "обіграли" російських окупантів.