Як розповіли у ГУР Міноборони, за провокацією стояли російські спецслужби.

Важливо Три безпілотники Bayraktar, на які збирав Притула, вже доставили в Україну

Що хотів зробити ворог

Наші розвідники розповіли, що окупанти намагалися освоїти технологію deepfake. Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі. Цього разу росіяни спробували зв'язатися з одним із засновників компанії Baykar Defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром.

Розмова велась від імені українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". Відтак, і відповідати на питання: "а що ж сталося сьогодні з Кримським мостом?",

– пояснили розвідники.

Метою цієї погано підготованої акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності.

Як росіяни намагалися влаштувати провокацію проти Халюка Байрактара: двіться відео

Додамо, що ще раніше виробник Bayraktar Халюк Байрактар запевнив, що ніколи не продаватиме свої безпілотники Росії. Також у коментарі він заявив про підтримку України.

Співпраця України та Туреччини лише поглиблюватиметься

Ще на початку вересня Володимир Зеленський у Києві прийняв гендиректора турецької компанії "Байкар" Халука Байрактара. Під час зустрічі сторони порушили питання подальшої співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Також Зеленський і Байрактар обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей. Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня, високо оцінивши внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності ЗСУ.

Ще до вторгнення Росії міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що в Україні збудують завод Bayraktar і навчальний центр пілотів. Резніков заявляв, що Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган мали підписати угоду про співпрацю у сфері військових технологій. Вторгнення Росії, на жаль, відтермінувала відкриття заводу.

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