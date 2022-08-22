Купленный Литвой Bayraktar уже ликвидировал первую цель: видео работы беспилотника
Источник:твиттер Андрюса Тапинаса
Беспилотник Bayraktar, приобретенный литовцами для Украины, работает против российских захватчиков. Пока известно об уничтожении оккупантов и их техники.
Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по россиянам из беспилотника. Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.
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Украинские защитники уничтожают оккупантов с помощью Bayraktar
Первое убийство литовца Bayraktar Vanagas! Подтверждено Министерством обороны Украины,
– отметил литовский журналист.
На опубликованном видео можно увидеть, как перемещаются оккупанты, а рядом с ними стоят их автомобили. В этот момент из беспилотника Bayraktar украинцы нанесли удар.
Как Литва приобрела для Украины Bayraktar
Бороться с россией Украине помогает почти весь мир. Своим поступком поразила Литва. Литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник Bayraktar для ВСУ.
"Десяти тысяч человек пришли поздравить Bayraktar и пожелать ему удачи на войне", – сообщил журналист Андриус Тапинас.
Именно он еще в мае начал собирать деньги на этот Bayraktar. По его словам, согласие на потенциальную закупку получил от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя. Уже на следующий день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона.
Сбор закрыли через три дня. Компания-производитель заявила, что передаст устройство бесплатно, а собранные деньги пойдут на другие нужды Украины.
Беспилотник назвали "Ваганас", что на литовском означает "Ястреб". Со всем приобретенным боевым снаряжением 6 июля его представили на базе воздушных сил в Шауляе.
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