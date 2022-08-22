Купленный Литвой Bayraktar уже ликвидировал первую цель: видео работы беспилотника

Беспилотник Bayraktar, приобретенный литовцами для Украины, работает против российских захватчиков. Пока известно об уничтожении оккупантов и их техники.

Вооруженные Силы Украины нанесли мощный удар по россиянам из беспилотника. Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

Обратите внимание Беспилотник, купленный литовцами, уже уничтожает врага: мощное видео работы Magylas

Украинские защитники уничтожают оккупантов с помощью Bayraktar

Первое убийство литовца Bayraktar Vanagas! Подтверждено Министерством обороны Украины,

– отметил литовский журналист.

На опубликованном видео можно увидеть, как перемещаются оккупанты, а рядом с ними стоят их автомобили. В этот момент из беспилотника Bayraktar украинцы нанесли удар.

Как Литва приобрела для Украины Bayraktar

Бороться с россией Украине помогает почти весь мир. Своим поступком поразила Литва. Литовцы собрали более 5 миллионов евро на боевой беспилотник Bayraktar для ВСУ.

"Десяти тысяч человек пришли поздравить Bayraktar и пожелать ему удачи на войне", – сообщил журналист Андриус Тапинас.

Именно он еще в мае начал собирать деньги на этот Bayraktar. По его словам, согласие на потенциальную закупку получил от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя. Уже на следующий день собранная сумма пересекла отметку в три миллиона.

Сбор закрыли через три дня. Компания-производитель заявила, что передаст устройство бесплатно, а собранные деньги пойдут на другие нужды Украины.

Беспилотник назвали "Ваганас", что на литовском означает "Ястреб". Со всем приобретенным боевым снаряжением 6 июля его представили на базе воздушных сил в Шауляе.

Поляки тоже решили купить Украине Bayraktar: смотрите видео