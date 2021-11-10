Баканов отчитался о борьбе с контрабандистами

В СБУ отметили, что борьба с конрабандистами является для Украины стратегическим вопросом. Так как речь идет не только об экономических нарушениях, но и об интересах государства.

А также о миллиардах гривен, которые должны работать на пользу стране, а не оседать в карманах контрабандистов. Такое заявление сделал глава ведомства Иван Баканов во время брифинга 10 ноября.

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Чиновник отметил, что ранее президент Зеленский дал ряд поручений по борьбе с контрабандой, поэтому СБУ системно работает в этом направлении. Баканов вспомнил о санкциях, которые Совет нацбезопасности и обороны ввел весной 2021 года: тогда заблокировали активы контрабандистов. "Далее каждый государственный орган в пределах своей компетенции отрабатывает реализацию санкций на практике. То есть существует определенное распределение полномочий при выполнении санкционного режима", – объяснил глава СБУ.

Баканов назвал конкретные цифры

С начала 2021 года Совет нацбезопасности и обороны по материалам СБУ ввел различные виды санкций по отношению к 22 физическим и 140 юридическим лицам. Баканов заверил, что комплекс соответствующих мер является достаточно широким. В отношении физических лиц удалось, например, остановить финансовые операции в 23 банковских учреждениях, ограничить право совершать нотариальные действия в отношении 104 объектов недвижимости. А также – прекратить выдачу разрешений и лицензий на ввоз/вывоз валютных ценностей и тому подобное.

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