Баканов рассказал, что будет с Медведчуком дальше

Спецоперация по задержанию кума Путина Виктора Медведчука была молниеносной. Дальше его ждет только суд.

Ему уже не удастся избежать наказания. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в телемарафоне, передает 24 канал.

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Дальше его (Медведчука – 24 канал) ждет суд, избрание меры пресечения, точнее ее подтверждение – содержание под стражей,

– сказал глава СБУ.

Он добавил, что надеется, что в будущем Медведчука ждет справедливый приговор. В частности, по угольному делу, а также "трубы Медведчука", где он фигурирует.

Речь идет о финансировании самопровозглашенных террористических организаций на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также о выводе стратегического трубопровода из собственности государства.

И добавил, что задержание Медведчука дает четкий сигнал каждому предателю Украины, что он не уйдет от наказания и СБУ сделает все возможное для этого.

К слову – Медведчука задержали благодаря усилиям СБУ: смотрите видео