Баканов прокомментировал поездки Медведчука в Россию

Председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не был вовлечен в процесс обмена заложниками между Украиной и РФ, в Россию он ездил самостоятельно.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов после церемонии встречи возвращенных в Украину украинских пленных и заложников в комментарии "Интерфаксе".

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Так он прокомментировал поездку депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, 31 августа, в московское СИЗО "Лефортово". Там они посетили пленников Кремля Станислава Клиха и Николая Карпюка.

Нет, все его поездки в Россию были его личным PR-инициативой,

– добавил глава СБУ.

Как пленные вернулись в Украину?

Три автобуса с военнопленными моряками выехали утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово". Среди освобожденных пленников были и другие заключенные в России украинцы, в частности, режиссер Роман Сущенко. В российский аэропорт автобусы сопровождал полицейский кортеж.

Около 14 часов в "Борисполе" приземлился самолет с государственной символикой Украины. На борту находились 35 пленных украинцев. Политикам удалось их обменять на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных лиц, в частности, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.



Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала