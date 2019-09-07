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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Баканов прокомментировал поездки Медведчука в Россию

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      Обмен пленных
      Обмен пленных / Фото из открытых источников

      Председатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не был вовлечен в процесс обмена заложниками между Украиной и РФ, в Россию он ездил самостоятельно.

      Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов после церемонии встречи возвращенных в Украину украинских пленных и заложников в комментарии "Интерфаксе".

      Читайте также: Обмен пленными: узники Кремля вернулись в Украину

      Так он прокомментировал поездку депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, 31 августа, в московское СИЗО "Лефортово". Там они посетили пленников Кремля Станислава Клиха и Николая Карпюка.

      Нет, все его поездки в Россию были его личным PR-инициативой,
      – добавил глава СБУ.

      Как пленные вернулись в Украину?

      Три автобуса с военнопленными моряками выехали утром 7 сентября из СИЗО "Лефортово". Среди освобожденных пленников были и другие заключенные в России украинцы, в частности, режиссер Роман Сущенко. В российский аэропорт автобусы сопровождал полицейский кортеж.

      Около 14 часов в "Борисполе" приземлился самолет с государственной символикой Украины. На борту находились 35 пленных украинцев. Политикам удалось их обменять на заключенных в Украине россиян и пророссийски настроенных лиц, в частности, руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха.

      СЕНЦОВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

      сенцов зеленський обмін полоненими
      Список       вернувшихся в Украину украинских моряков / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Иван Баканов СБУ Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук
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