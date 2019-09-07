Баканов прокоментував поїздки Медведчука в Росію

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не був залучений до процесу обміну заручниками між Україною і РФ, в Росію він їздив самостійно.

Про це повідомив глава СБУ Іван Баканов після церемонії зустрічі повернених в Україну українських полонених і заручників у коментарі "Інтерфаксі".

Читайте також: Обмін полоненими: в'язні Кремля повернулися до України

Так він прокоментував поїздку народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука, 31 серпня, до московське СІЗО "Лефортово". Там вони відвідали бранців Кремля Станіслава Клиха і Миколу Карпюка.

Ні, всі його поїздки в Росію були його особистою PR-ініціативою,

– додав глава СБУ.

Як полонені повернулися в Україну?Три автобуси з військовополоненими моряками виїхали вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово". Серед звільнених бранців були й інші ув'язнені в Росії українці, зокрема, режисер Роман Сущенко. До російського аеропорту автобуси супроводжував поліцейський кортеж.



Близько 14 години в "Борисполі" приземлився літак з державною символікою України. На борту перебували 35 полонених українців. Політикам вдалось їх обміняти на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб, зокрема, керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського та фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха.



Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу