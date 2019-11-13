Баканов рассказал, почему СБУ не будет ловить пранкера Джокера

Пранкер Джокер не сделал ничего такого, чтобы привлечь внимание СБУ. К слову, именно он под чужим именем вел переписку с тремя депутатами "Слуги народа" и обнародовал эти скандальные переписки в сети.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью "Главкому" назвал ложью информацию, что он якобы дал поручение разыскать пранкера Джокера.

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Я такого поручения не давал. Важнее вопрос к тем людям, которые переписывались, а не к пранкеру. На сегодня Джокер не сделал ничего такого, что бы могло привлечь внимание Службы безопасности. Пока никто из депутатов с запросом в отношении него не обращался,

– сказал Баканов.

Он напомнил, что факты, которые всплыли из скандальных переписок депутатов, пока не получают продолжения в расследованиях, потому что "депутаты имеют статус неприкасаемых и представители СБУ не имеют права работать по ним". Однако, 1 января 2020 года парламентарии потеряют этот статус и тогда Служба безопасности сможет взяться за нардепов.

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Также Баканов добавил, что в зале Верховной Рады народные депутаты должны работать, а не сидеть в телефонах. Поэтому, он советует нардепам прекратить любые переписки в парламенте, ведь их спокойно могут увидеть и сфотографировать журналисты из ложи прессы.

Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то, особенно в зале Верховной Рады. Я бы предложил заходить в зал, в принципе, без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы. Согласитесь, вы бы не терпели у себя в редакции работника, который целый день в телефоне? Так почему депутатам можно?,

– добавил глова СБУ.

С кем и о чем уже переписывался Джокер?

Первым под прицел Джокера попал "слуга народа" Михаил Радуцкий – еще 17 сентября. В переписке пранкер обсуждает тему доплат депутатам "в конвертах" и утверждает, что депутаты "Слуги народа" уже получают деньги в такой способ.

Впоследствии Джокер переписывался под видом генпрокурора Руслана Рябошапки с еще одним "слугой народа" Богданом Яременко относительно интимной переписки последнего. Пранкер посоветовал Яременко извиниться перед фракцией и президентом за инцидент.

От имени Рябошапки пранкер общался и со "слугой" Николаем Тищенко. Нардеп вылил Джокеру свои переживания по ситуации во фракции и жаловался на своего однопартийца, экс-гендиректора 1+1 media Александра Ткаченко.

Последним под прицел попал Владимир Вятрович, который вскоре станет нардепом от "Европейской солидарности". Ему Джокер написал "угрозы" от имени нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.



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