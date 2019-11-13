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      Баканов рассказал, почему СБУ не будет ловить пранкера Джокера

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      Баканов не давал приказ искать пранкера Джокера
      Баканов не давал приказ искать пранкера Джокера / Коллаж 24 Канала

      Пранкер Джокер не сделал ничего такого, чтобы привлечь внимание СБУ. К слову, именно он под чужим именем вел переписку с тремя депутатами "Слуги народа" и обнародовал эти скандальные переписки в сети.

      Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интервью "Главкому" назвал ложью информацию, что он якобы дал поручение разыскать пранкера Джокера.

      Вам будет интересно: Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами

      Я такого поручения не давал. Важнее вопрос к тем людям, которые переписывались, а не к пранкеру. На сегодня Джокер не сделал ничего такого, что бы могло привлечь внимание Службы безопасности. Пока никто из депутатов с запросом в отношении него не обращался,
      – сказал Баканов.

      Он напомнил, что факты, которые всплыли из скандальных переписок депутатов, пока не получают продолжения в расследованиях, потому что "депутаты имеют статус неприкасаемых и представители СБУ не имеют права работать по ним". Однако, 1 января 2020 года парламентарии потеряют этот статус и тогда Служба безопасности сможет взяться за нардепов.

      Интересно: Арахамия показал переписку с пранкером "Джокером", который в Раде переполошил "слуг народа": видео

      Также Баканов добавил, что в зале Верховной Рады народные депутаты должны работать, а не сидеть в телефонах. Поэтому, он советует нардепам прекратить любые переписки в парламенте, ведь их спокойно могут увидеть и сфотографировать журналисты из ложи прессы.

      Я не понимаю, зачем вообще они переписываются с кем-то, особенно в зале Верховной Рады. Я бы предложил заходить в зал, в принципе, без телефонов. Это бы меньше отвлекало от работы. Согласитесь, вы бы не терпели у себя в редакции работника, который целый день в телефоне? Так почему депутатам можно?,
      – добавил глова СБУ.

      С кем и о чем уже переписывался Джокер?

      • Первым под прицел Джокера попал "слуга народа" Михаил Радуцкий – еще 17 сентября. В переписке пранкер обсуждает тему доплат депутатам "в конвертах" и утверждает, что депутаты "Слуги народа" уже получают деньги в такой способ.
      • Впоследствии Джокер переписывался под видом генпрокурора Руслана Рябошапки с еще одним "слугой народа" Богданом Яременко относительно интимной переписки последнего. Пранкер посоветовал Яременко извиниться перед фракцией и президентом за инцидент.
      • От имени Рябошапки пранкер общался и со "слугой" Николаем Тищенко. Нардеп вылил Джокеру свои переживания по ситуации во фракции и жаловался на своего однопартийца, экс-гендиректора 1+1 media Александра Ткаченко.
      • Последним под прицел попал Владимир Вятрович, который вскоре станет нардепом от "Европейской солидарности". Ему Джокер написал "угрозы" от имени нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского.

      гра знайдіть джокера
      Игра "Найдите Джокера среди депутатов" / изображение 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Иван Баканов СБУ Скандал Слуга народа Верховная Рада
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