Баканов розповів, чому СБУ не буде ловити пранкера Джокера

Пранкер Джокер не зробив нічого такого, щоб привернути увагу СБУ. До слова, саме він під чужим іменем листувався з трьома депутатами "Слуги народу" та оприлюднював ці скандальні переписки у мережі.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю "Главкому" назвав неправдою інформацію, що він нібито дав доручення розшукати пранкера Джокера.

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Я такого доручення не давав. Важливіше питання до тих людей, які переписувалися, а не до пранкера. На сьогодні Джокер не зробив нічого такого, що б могло привернути увагу Служби безпеки. Поки ніхто з депутатів із запитом щодо нього не звертався,

– сказав Баканов.

Він нагадав, що факти, які спливли зі скандальних переписок депутатів, поки не отримують продовження у розслідуваннях, бо "депутати мають статус недоторканих і представники СБУ не мають права працювати щодо них". Проте, 1 січня 2020 року парламентарі втратять цей статус і тоді Служба безпеки зможе взятися за нардепів.

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Також Баканов додав, що в залі Верховної Ради народні депутати повинні працювати, а не "сидіти" у телефонах. Тому, він радить нардепам припинити будь-які переписки в парламенті, адже їх спокійно можуть побачити і сфотографувати журналісти з ложі преси.

Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось, особливо в залі Верховної Ради. Я би запропонував заходити до зали, в принципі, без телефонів. Це б менше відволікало від роботи. Погодьтеся, ви б не терпіли у себе в редакції працівника, який цілий день в телефоні? То чому депутатам можна?,

– додав глова СБУ.

З ким і про що вже переписувався Джокер?

Першим під приціл Джокера потрапив "слуга народу" Михайло Радуцький - ще 17 вересня. У листуванні пранкер обговорює тему доплат депутатам "у конвертах" і стверджує, що депутати "Слуги народу" вже отримують гроші в такий спосіб.

Згодом Джокер листувався під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки зі ще одним "слугою народу" Богданом Яременком щодо інтимної переписки останнього. Пранкер порадив Яременку вибачитися перед фракцією та президентом за інцидент.

Від імені Рябошапки пранкер спілкувався і з "слугою" Миколою Тищенком. Нардеп вилив Джокеру свої переживання щодо ситуації у фракції та скаржився на свого однопартійця, ексгендиректора 1+1 media Олександра Ткаченка.

Останнім під приціл потрапив Володимир В’ятрович, який незабаром стане нардепом від "Європейської солідарності". Йому Джокер написав "погрози" від імені нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського.



Гра "Знайдіть Джокера серед депутатів" / зображення 24 каналу