Баканов розповів, чому СБУ не буде ловити пранкера Джокера
Пранкер Джокер не зробив нічого такого, щоб привернути увагу СБУ. До слова, саме він під чужим іменем листувався з трьома депутатами "Слуги народу" та оприлюднював ці скандальні переписки у мережі.
Голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю "Главкому" назвав неправдою інформацію, що він нібито дав доручення розшукати пранкера Джокера.
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Я такого доручення не давав. Важливіше питання до тих людей, які переписувалися, а не до пранкера. На сьогодні Джокер не зробив нічого такого, що б могло привернути увагу Служби безпеки. Поки ніхто з депутатів із запитом щодо нього не звертався,
– сказав Баканов.
Він нагадав, що факти, які спливли зі скандальних переписок депутатів, поки не отримують продовження у розслідуваннях, бо "депутати мають статус недоторканих і представники СБУ не мають права працювати щодо них". Проте, 1 січня 2020 року парламентарі втратять цей статус і тоді Служба безпеки зможе взятися за нардепів.
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Також Баканов додав, що в залі Верховної Ради народні депутати повинні працювати, а не "сидіти" у телефонах. Тому, він радить нардепам припинити будь-які переписки в парламенті, адже їх спокійно можуть побачити і сфотографувати журналісти з ложі преси.
Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось, особливо в залі Верховної Ради. Я би запропонував заходити до зали, в принципі, без телефонів. Це б менше відволікало від роботи. Погодьтеся, ви б не терпіли у себе в редакції працівника, який цілий день в телефоні? То чому депутатам можна?,
– додав глова СБУ.
З ким і про що вже переписувався Джокер?
- Першим під приціл Джокера потрапив "слуга народу" Михайло Радуцький - ще 17 вересня. У листуванні пранкер обговорює тему доплат депутатам "у конвертах" і стверджує, що депутати "Слуги народу" вже отримують гроші в такий спосіб.
- Згодом Джокер листувався під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки зі ще одним "слугою народу" Богданом Яременком щодо інтимної переписки останнього. Пранкер порадив Яременку вибачитися перед фракцією та президентом за інцидент.
- Від імені Рябошапки пранкер спілкувався і з "слугою" Миколою Тищенком. Нардеп вилив Джокеру свої переживання щодо ситуації у фракції та скаржився на свого однопартійця, ексгендиректора 1+1 media Олександра Ткаченка.
- Останнім під приціл потрапив Володимир В’ятрович, який незабаром стане нардепом від "Європейської солідарності". Йому Джокер написав "погрози" від імені нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського.
Гра "Знайдіть Джокера серед депутатів" / зображення 24 каналу