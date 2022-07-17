Статья 47 устава ВСУ – "неисполнение обязанностей": почему Зеленский устранил Баканова

Президент Владимир Зеленский вечером 17 июля отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова. В своем указе глава государства сослался на статью о невыполнении обязанностей Дисциплинарного устава ВСУ.

Статья 47 Дисциплинарного кодекса Вооруженных сил Украины также предусматривает проведение служебного расследования. Именно во время этого расследования должностное лицо и отстраняют от исполнения обязанностей.

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Что может ожидать Баканова

Согласно вышеупомянутой статье, причиной для устранения становится невыполнение обязанностей, которое имело серьезные последствия или человеческие жертвы.

Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей,

– говорится в Дисциплинарном уставе ВСУ.

Согласно уставу, решение об отстранении военнослужащего принимает командир. В случае с главой СБУ речь идет именно о президенте.

Закон предусматривает, что письменный приказ об отстранении от обязанностей должен появиться в течение 3 дней с момента принятия такого решения. Продолжительность отстранения от исполнения обязанностей не должна превышать продолжительности служебного расследования.

Однако этот указ можно отменить. Это возможно в двух случаях – служебное расследование доказало те факты, которые стали причинами устранения или принятое решение о дисциплинарном наказании.

Спектр наказаний разный – от замечания или выговора до понижения в должности или звании или даже освобождения от должности.

Зеленский устранил Венедиктову и Баканова

Вечером 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и отстранении от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова. Исполнять обязанности генерального прокурора, согласно указу президента, будет Алексей Симоненко.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что среди прокуроров и сотрудников СБУ немало предателей, которые после полномасштабного вторжения остались на временно оккупированных территориях и начали работать на врага. Поэтому президент подчеркнул, что вопросы возникают у руководителей соответствующих структур.

Зеленский объяснил свое решение отстранить Венедиктову и Баканова: смотрите видео