В Баку заявили об обстреле позиций Азербайджана со стороны Армении
Источник:Vesti.az
В минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении открыли огонь по пограничному Кельбаджарскому району. Обстрел удалось прекратить.
По данным оборонного ведомства, потерь среди личного состава и техники нет.
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Обстрел зафиксировали примерно в 13:50 по местному времени (11:50 по Киеву). В результате ответных мер огонь был подавлен
Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия,
– сообщают местные СМИ.
Сейчас обстановка на указанном направлении стабильная, оперативные условия находятся под контролем подразделений вооруженных сил Азербайджана.
Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном
- После стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении российских военных.
- Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов. Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.
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