В Баку заявили об обстреле позиций Азербайджана со стороны Армении

В минобороны Азербайджана заявили, что вооруженные силы Армении открыли огонь по пограничному Кельбаджарскому району. Обстрел удалось прекратить.

По данным оборонного ведомства, потерь среди личного состава и техники нет.

Важно Армения заинтересована в подписании мира с Азербайджаном, – премьер Пашинян

Обстрел зафиксировали примерно в 13:50 по местному времени (11:50 по Киеву). В результате ответных мер огонь был подавлен

Вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия,

– сообщают местные СМИ.

Сейчас обстановка на указанном направлении стабильная, оперативные условия находятся под контролем подразделений вооруженных сил Азербайджана.

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном

После стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и введении российских военных.

Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов. Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

На границе Армении и Азербайджана новое обострение: смотрите видео