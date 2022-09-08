С украинскими флагами: военные показали, как их встречают на деоккупированных землях

Защитники освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области. Местные жители радуются защитникам и освобождению от российского террора.

Видео из освобожденной Балаклеи опубликовал активист и блогер Сергей Стерненко. На нем люди с сине-желтыми флагами встречают защитников.

Тема Над горсоветом Балаклеи и в Волоховом Яру и еще в ряде сел на Харьковщине сине-желтые флаги

Военных поздравляют дети и пожилые люди.

Как украинцы встречают военных в Балаклее: смотрите видео

Украинский танк в центре Балаклеи: смотрите видео

Как увольняли Балаклею

Об освобождении Балаклеи рассказал блогер и журналист Денис Казанский. Он отметил, что в городе проживало 30 тысяч человек. Это примерно на треть больше Попасной.

Россияне штурмовали Попасную 2 месяца, без жалости сравнивая из артиллерии жилые кварталы. В результате город был уничтожен российскими военными преступниками на 90%. И восстановить его уже невозможно. Балаклею ВСУ взяли через два дня, не разрушая. Город цел, люди живы,

– отметил Казанский.

Новые возможности для ВСУ

Вооруженные Силы освободили город и близлежащие населенные пункты 8 сентября. Оккупанты, вероятно, отошли на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. Исследователи американского института изучения войны отметили, что для Украины это новые возможности для контратак.

Российские убийцы жалуются на наступление украинцев. Пропагандисты пишут об оцеплении росармии.

Обратите внимание – как российские оккупанты убегают с Харьковщины: смотрите видео