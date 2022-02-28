Балаклея отрезана, мы не можем связаться с Харьковом, – мэр города

Городской глава Балаклея Иван Столбовой заявил, что в настоящее время Балаклея отрезана от областного центра. По его словам, город не может связаться с Харьковом, потому что Ростовская трасса перекрыта, а в сторону Змиева – разбита.

Столбовой добавил, что продуктов питания немного, их практически нет, и они не завозятся.

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Все магазины 27 февраля еще работали, но после авиаудара 28 февраля они, возможно, не будут работать. Также не работают аптеки, потому что им ничего продавать.

По его словам, ночь прошла для города без тепла. Сейчас делают все возможное, чтобы его запустить.

Больница попала под авиаудар, но она работает, там работают все медицинские работники. Они снабжены всем необходимым, и лекарством, и теплом,

– сказал Столбовой.

Добавим, что вечером 27 февраля Балаклея попала под мощные авиаудары. Есть значительные повреждения жилых домов.

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