В первые часы дня траура: Россия ударила баллистикой по предприятию в Полтавской области

О последствиях обстрела сообщил в своем телеграме начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Что известно об обстреле Полтавщины в ночь на 30 октября?

Ночью 30 октября под вражеским огнем оказалась промышленная инфраструктура Полтавской области – баллистические ракеты атаковали на Кременчуг. Незадолго до этого Воздушные силы выпустили срочное предупреждение о движении в эту сторону вражеских целей.

Около 3 часов ночи в городе раздалась серия мощных взрывов. По данным ОВА, в Кременчугском районе пострадало промышленное предприятие. К сожалению, регион остается одной из приоритетных целей для российских атак, поскольку является большим промышленным и энергетическим узлом Украины, расположенным на Днепре.

Цинизм этого ночного обстрела заключается в том, что он произошел фактически в первые часы суток, когда на территории всей Полтавской области официально объявлен день траура. Регион чтит память людей, чья жизнь оборвалась накануне в результате жестокого дневного удара по жилому сектору (дрон попал в многоквартирный дом – погибли 3 человека, пострадали более 30).

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Добавим, что в тот же день утром Россия нанесла атаку дронами по железнодорожной платформе в Днепре, когда там находился поезд. Погибли 14 человек.