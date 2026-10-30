У перші години дня жалоби: Росія вдарила балістикою по підприємству на Полтавщині

Про наслідки обстрілу повідомив у своєму телеграмі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

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Що відомо про обстріл Полтавщини вночі 30 жовтня?

Уночі 30 жовтня під ворожим вогнем опинилася промислова інфраструктура Полтавської області – балістичні ракети атакували Кременчук. Незадовго до цього Повітряні сили випустили термінове попередження про рух туди ворожих цілей.

Близько 3 години у місті чули серію потужних вибухів. За даними ОВА, у Кременчуцькому районі постраждало промислове підприємство. На жаль, регіон залишається однією з пріоритетних цілей для російських атак, оскільки є великим промисловим та енергетичним вузлом України, розташованим на Дніпрі.

Цинізм цього нічного обстрілу полягає у тому, що він відбувся фактично у перші години доби, коли на території всієї Полтавської області офіційно оголошено день жалоби. Регіон вшановує пам'ять людей, чиє життя обірвалося напередодні внаслідок жорстокого денного удару по житловому сектору (дрон поцілив у багатоквартирний будинок – загинули 3 людей, постраждалих понад 30).

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що того ж дня вранці Росія вдарила дронами по залізничній платформі у Дніпрі, коли там перебував потяг. Загинули 14 людей.