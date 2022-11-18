Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне Японии

Северная Корея запустила баллистическую ракету в рамках испытания оружия. Упала она как раз в экономической зоне Японии.

Соответствующую информацию сообщил премьер Японии Фумио Кисида. Он еще раз выступил против таких действий Северной Кореи.

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Ракета КНДР упала в экономической зоне Японии

По данным японской береговой охраны, ракета упала ориентировочно в 200 километрах от острова на севере Хоккайдо. К счастью нет сообщений о повреждении кораблей или самолетов.

Мы, естественно, выразили решительный протест против Северной Кореи, повторяющей свои провокации с беспрецедентной частотой,

– заявил Фумио Кисида.

Премьер также сообщил, что заявил Пхеньяну, что Япония не может мириться с такими действиями. Кроме того, издание отмечает, что США, Япония и Южная Корея осудили Северную Корею за запуск ракеты.

Издание также сообщило, что в ответ на действия КНДР:

вице-президент США Камала Гаррис созвала встречу с региональными лидерами в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества;

в частности, будут говорить о запуске ракет и поведении Северной Кореи, которая дестабилизировала регион и усилила напряженность;

в то же время, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль приказал официальным лицам настаивать на усилении санкций против Северной.

Что этому предшествовало

Стоит вспомнить, что КНДР уже в пятый раз за ноябрь решила запустить баллистические ракеты. Это произошло на фоне совместных учений Южной Кореи и США.

Северная Корея запустила ракету после того, как пригрозила США более "жесткими" военными действиями.

В КНДР пообещали прибегнуть к ним, если Соединенные Штаты будут продолжать кампанию по усилению расширенного сдерживания своих региональных союзников.

КНДРеще в начале ноября комментировала свои действия по запуску ракет. Северная Корея заявила, что запуски были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам Америки.

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Стоит напомнить, что КНДР регулярно прибегает к агрессивной риторике, как и другие авторитарные режимы.