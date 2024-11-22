Ядерный шантаж России может не понравиться Китаю, который неоднократно делал заявления о недопустимости таких действий. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Несвитайлов, предположив, что может заставить Кремль применить ядерное оружие.

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Есть ли причины сейчас

Политолог считает, что очередные ядерные угрозы России точно не понравятся Си Цзиньпину. Пресс-служба Министерства иностранных дел Китая уже призвала все стороны конфликта сдержанно относиться к обновлению ядерной доктрины России и избегать эскалации.

Обратите внимание! В сети появилось видео удара по Днепру 21 ноября, вероятно, межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".

Китай имеет амбиции стать мировым лидером. Очевидно, что он не стремится доминировать над ядерной пустыней, поэтому Пекин точно не будет поддерживать ядерный шантаж России.

Мало кто серьезно это воспринимает, потому что, по его мнению, существует только единственный сценарий, при котором Россия может действительно применить ядерное оружие. Если конфликт значительно масштабируется, в него прямо вовлекутся другие государства и произойдет их столкновение. Когда при этом Россия начнет проигрывать конвенционными путями, окажется на грани распада, а режим Путина – на грани свержения.

Когда Путин почувствует, что не имеет шансов, чтобы выжить и сохранить свою власть, тогда и применит ядерное оружие,

– отметил Максим Несвитайлов.

Однако сейчас причин применять ядерное оружие у Кремля нет. Поэтому, по мнению политолога, это с его стороны шантаж.

Напомним, что россияне утром 21 ноября ударили по Днепру, предположительно, межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 "Рубеж", которая может быть носителем ядерного потенциала. Известно, что враг мог запустить ее с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

В то же время журналисты Defense Express предполагают, что такие ракеты предназначены для "доставки оружия массового поражения". Применение такой ракеты впервые по территории Украины может означать то, что Россия "провела демонстрацию возможности ядерного удара".