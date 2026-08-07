Об этом сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Зачем россияне публиковали кадры запусков баллистических ракет?

Коваленко заявил, что Россия намеренно публикует кадры запусков баллистических ракет по Киеву и Киевской области, чтобы оказать влияние на собственное население.

По его словам, таким образом Кремль пытается отвлечь внимание оккупантов от внутренних проблем, а именно: дефицита топлива, ударов по территории России, взрывов и ежедневных атак.

Просто режим Путина иначе не умеет, поэтому и переключает внимание любителей дешевой колбасы и "зетников" на эту картинку,

– заявил Коваленко.

Он отметил, что российские власти избегают упоминаний о ситуации в Белгороде и приграничных регионах, которые фактически стали прифронтовыми.

В то же время скрыть последствия ударов по российским объектам и пожары на предприятиях не удалось. Он также обратил внимание, что часть россиян не поверила официальным заявлениям о гибели людей на пляже в Геленджике, возложив ответственность на работу российской ПВО.

По мнению Коваленко, Кремль пытается создать для населения картинку контроля над ситуацией путем демонстрации ударов по Украине. Однако это не меняет факта регулярных атак по территории России, отметил обозреватель.

Почему Россия так часто совершает атаки на Украину баллистическими ракетами?

В течение последних недель Россия усиленно проводит атаки на Киев баллистическими ракетами. Диктатор Путин хотел донести до россиян важный для него посыл, но Украина снизила эффект.

Политолог Петр Олещук заявил, что только за август оккупанты уже выпустили несколько десятков баллистических ракет. Он отметил, что независимо от того, атаковали бы Силы обороны склады Wildberries или нет, эти ракеты все равно полетели бы по Украине.

По мнению Олещука, усиление ударов баллистическими ракетами, которые они накапливали к лету, – это информационная кампания, с помощью которой Россия должна была перекрыть свое медленное продвижение на фронте.