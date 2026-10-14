Есть нюанс с С-300 и С-400: почему партнеры не всегда могут своевременно обнаружить запуск ракет

Вечером 13 октября Россия вновь нанесла баллистический удар по Киеву. При этом Украина вновь не получила предупреждений о ракетном ударе. Это уже вызывает вопросы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. В Воздушных силах ВСУ вновь сообщили, что партнеры не информировали о запуске ракет. При этом ранее Дональд Трамп заявлял, что США не перестали помогать Украине разведывательными данными. СМИ сообщали, что во время предыдущей атаки 12 октября пуски не были обнаружены из-за плохих погодных условий.

Что могло произойти?

Как подчеркнул Долинце, погодные условия действительно затрудняют работу систем обнаружения в некоторых случаях. Речь идет именно о ракетах из ЗРК С-300 / С-400, которые применяются в режиме "земля – земля". Они обладают высокой скоростью полета, а запускают их с чрезвычайно малого расстояния. Речь идет о Брянской и Курской областях. Фактически за 1–2 минуты эти ракеты способны долететь до Киева.

Кроме того, погодные условия действительно могут повлиять на возможность обнаружения запуска ракет в данном случае.

Западные системы обнаружения, прежде всего, критически зависят от возможности видеть эти средства, когда они готовятся к запуску и когда ракеты уже находятся в воздушном пространстве. Учитывая плохие погодные условия, обычно в этом случае не удается своевременно зафиксировать запуск. Фактически ракета появляется, когда выходит из облаков на высоте более 10 километров. А при снижении она исчезает,

– отметил Долинце.

Действительно ли партнеры могут не видеть запуск ракет: смотрите видео 24 Канала

Соответственно, в осенне-зимний период эффективность такой разведки может снижаться. Все из-за сильной облачности и тумана.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что США предупреждали украинское командование о том, что обмен разведданными может быть приостановлен. Администрация Трампа не хочет, чтобы Силы обороны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы.