Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. У Повітряних силах ЗСУ знову повідомляли, що партнери не інформували щодо пуску ракет. При цьому раніше Дональд Трамп розповідав, що США не перестали допомагати Україні розвідувальними даними. ЗМІ повідомляли, що під час попередньої атаки 12 жовтня пуски не виявили через погані погодні умови.

Що могло статися?

Як наголосив Долінце, погодні умови дійсно ускладнюють роботу систем виявлення в деяких випадках. Йдеться саме про ракети із ЗРК С-300 / С-400, які застосовують в режимі "земля – земля". Вони мають високу швидкість польоту, а запускають їх з надзвичайно малої відстані. Йдеться про Брянську та Курську області. Фактично за 1 – 2 хвилини ці ракети здатні долетіти до Києва.

Також погодні умови справді можуть впливати на можливості виявити пуск ракет у цьому випадку.

Західні системи виявлення насамперед критично залежать від можливості бачити ці засоби, коли вони готуються до запуску та коли ракети вже перебувають у повітряному просторі. Враховуючи погані погодні умови, зазвичай у цьому випадку не вдається своєчасно зафіксувати пуск. Фактично ракета з'являється, коли виходить з хмар на висоті більш ніж 10 кілометрів. І під час зниження вона зникає,

– зауважив Долінце.

Чи справді партнери можуть не бачити пуск ракет: дивіться відео 24 Каналу

Відповідно, в осінньо-зимовий період ефективність такої розвідки може знижуватися. Все через сильну хмарність та туман.

Додамо: президент Володимир Зеленський заявив, що США попереджали українське командування про те, що обмін розвідданими можуть зупинити. Адміністрація Трампа не хоче, аби Сили оборони атакували російські нафтопереробні заводи.