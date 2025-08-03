В США разгорелся скандал из-за планов Трампа построить роскошный бальный зал возле Белого дома. Его оценивают в 200 миллионов долларов.

Этот зал будет для приемов гостей и будет располагаться возле восточного крыла Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о роскошном бальном зале Трампа?

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует построить огромный зал для приемов у восточного крыла Белого дома. Он рассматривает это как "часть своего наследия".

Строительство должно начаться уже в сентябре и закончиться до января 2029 года – конца срока Трампа. Зал будет иметь около 650 мест. Многие официальные мероприятия Белого дома проводятся в Восточной комнате Белого дома, которая может вместить примерно 200 человек.

Согласно визуализациям бальный зал будет архитектурно похожим на остальной Белый дом, с роскошным интерьером, включающим люстры и изысканные колонны.

Президент и Белый дом Трампа полностью преданы сотрудничеству с соответствующими организациями для сохранения особой истории Белого дома, одновременно строя замечательный бальный зал, которым смогут наслаждаться будущие администрации и поколения американцев,

– заявила глава аппарата президента Сьюзи Уайлз.

Финансировать этот проект должны сам Трамп и другие спонсоры. Впрочем, в Конгрессе и соцсетях идею восприняли неоднозначно. Действующий президент хотел построить нечто подобное еще при президентстве Обамы, но тот отказался от предложения. Трамп предлагал выделить на эту идею 100 миллионов долларов.

Эскизы нового бального зала в Белом доме

Вот в чем суть DOGE: мы сокращаем ваши расходы и отдаем их не тем, кто в них нуждается, а тем, кто всем заправляет, и Дональд Трамп – на вершине этого списка,

– заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Журналист Сет Абрамсон считает, что это строительство может быть попыткой отвлечь общественность от дела Эпштейна.

Критики проекта уверены, что это строительство является исключительно пиар-проектом и не имеет ничего общего с интересами американцев.