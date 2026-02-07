Такого не видели 140 лет: Балтийское море сдувает в Атлантический океан, но это не плохо
- В Балтийском море средний уровень воды упал до исторического минимума из-за длительных сильных восточных ветров.
- Воду вытеснило в Атлантический океан, но ученые даже радуются этому.
Ученые, изучающие океаны, утверждают: Балтийское море сильно обмелело. Более того, его буквально сдувает в Атлантический океан.
Об этом сообщает Институт исследований Балтийского моря имени Лейбница (IOW) в Варнемюнде. Парадоксально, но ученые говорят, что это будет полезно для рыб.
Смотрите также ООН объявляет "глобальное водное банкротство": что это означает для планеты и каждого человека
Как Балтийское море может сдуть в океан?
Средний уровень воды в Балтийском море упал до исторического минимума. Это произошло с начала января из-за необычно длительного периода сильных восточных ветров.
Измерения на гидрологических постах показывают самые низкие значения с начала наблюдений в 1886 году – то есть за последние 140 лет.
Большие объемы воды были вытеснены через проливы Бельтского моря между Германией, Данией и Швецией в сторону Северного моря,
– говорится в заметке.
Бельтское море (Belt Sea) / Скриншот 24 Канала из энциклопедии Britannica
Сейчас в Балтийском море не хватает около 275 кубических километров воды.
Поскольку Северное море – часть Атлантического океана, то можно говорить, что Балтийское море сдувает в Атлантический океан. К слову, Балтика является внутренним морем, связанным с Мировым океаном только через проливы в Северное море.
Балтийское море / Скриншот 24 Канала с Google Maps
Исследователи из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде (IOW) говорят: это редкое океанографическое явление может привести к значительному притоку соленой воды из Северного моря в Балтийское море. Этот приток очень повлияет на физические и химические условия в глубоких бассейнах Центральной части Балтийского моря.
Показываем Северное море и Атлантический океан на карте мира
Но есть и позитив. В глубоких центральных бассейнах Балтийского моря в течение лет и даже десятилетий есть дефицит кислорода в глубоких слоях воды. Поэтому, если соленая и богатая кислородом вода из Северного моря попадет в Балтику (шанс на это составляет 80 – 90 процентов), это будет полезно для экологии.
Температура глубоководных бассейнов в центральной части Балтийского моря снизится. Сейчас она повышается уже 30 лет, поэтому там активные микробы, а вот для рыб не хватает кислорода. А еще из осадка могут высвободиться питательные вещества, поэтому в море их станет больше.
Ранее мы писали о том, что в Великобритании пляж укрыло картошкой фри и луком. И это может быть привести к экологической катастрофе.