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      Балух поддержал закрытого в карцере политзаключенного Шумкова: трогательное видео

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      Владимир Балух поддержал Александра Шумкова
      Владимир Балух поддержал Александра Шумкова / Скриншот с видео

      Возвращенный политзаключенный Владимир Балух записал трогательное видеообращение в поддержку незаконно заключенного украинского политзаключенного военнослужащего ВСУ Александра Шумкова, который третий год находится в российской неволе.

      Об этом говорится в материале 24 канала: "К похищению политзаключенного причастны украинские спецслужбы – эксклюзивное интервью с тетей пленника"

      "Хочу выразить солидарность моему собрату и товарищу. Мы долгое время находились в одной российской колонии, имели возможность общаться. Неоднократно говорили с ним об Украине, об освобождении... Не понимали, когда и как это произойдет. А случилось так, что я сейчас здесь, а Саша до сих пор там – на территории страны, ведущей вооруженную борьбу против Украины. Прошу прощения за то, что мы уже здесь, а вы до сих пор там. Ты сильный, мужественный человек и понимаешь, что это не от нас зависело. Мужества духа тебе не занимать", – сказал Балух.

      Он также отметил, что обязательно посетит семью Шумкова в Херсоне. И выразил надежду, что не успеет это сделать до возвращения пленника на Родину.

      Шумков
      Александр Шумков / Фото из открытых источников

      "Благодарю Бога, что подарил мне такое счастье – познакомиться с этом человеком. Это настоящий человек, настоящий украинец, человек, к которому не боишься повернуться спиной. Саша – настоящий борец за правду, за честь и справедливость. Я надеюсь, что государство вас не оставит, и анонсированный долгожданный обмен "всех на всех" таки произойдет. Хочу обратиться к людям, которые поддерживали меня в тюрьме по переписке. Пишите, пожалуйста, всем заключенным. Это очень важно, важнее чем еда или вещи за решеткой. Письма – глоток свежего воздуха. Это не високопарные слова, а правда", – высказался освобожденный заложник Кремля.

       

      Как послать письмо Александру Шумкову?

      Можно через Фсин-письмо, указывая колонию ИК-4 и город Торжок. А можно обычной почтой по адресу: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г.р. Писать должны на русском и с соблюдением цензуры.

      Напомним, освобожденный заложник Владимир Балух был расстроен тем, что не увидел Шумкова 7 сентября, когда вернулся в Украину. С ним они вместе находились в российской исправительной колонии города Торжок Тверской области, в одном бараке усиленного режима.

      Что известно об Александре Шумкове?С 2006 года – член херсонского отделения Союза украинской молодежи. Участник Революции Достоинства и российско-украинской войны на Донбассе, экс-охранник бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша, военнослужащий ВСУ.

      С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, он привлекался в качестве дознавателя к военным правоохранительным органам, где занимался розыском и дознанием дезертиров.

      В русском плену находится уже третий год. В августе 2017 года его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. Пленник Кремля говорит, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся. По словам тети Людмилы Шумковой, на это указывают и военной прокуратурой против Саши два уголовных дела, открытые после похищения.

      В РФ Шумкова незаконно засудили за членство в "Правом секторе" к 4 годам российской тюрьмы, где пытают. Неоднократно пытались склонить к сотрудничеству, но украинец твердо стоит на своем и от убеждений не отказывается. Сейчас заложник Кремля должен отбыть полгода в одиночной камере, в бараке усиленного режима. После масштабного обмена российские тюремщики усилили на Шумкова физическое и психологическое давление, прибегают к провокациям и проводят в камере незаконные обыски.

      К теме: Пленник Кремля Валентин Выговский: что о нем известно

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными Владимир Балух
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